Was Bürger in Zeitz auf den Straßen erleben

Zeitz/MZ - Das Thema Ordnung und Sauberkeit bewegt viele Zeitzer und wird überall diskutiert: in den sozialen Medien ebenso, wie bei Begegnungen in der Stadt. Immer wieder steht dabei eine Frage im Mittelpunkt: Wie bekommt man die Zeitzer dazu, sorgsamer mit ihrer Stadt und letztendlich mit sich umzugehen? „Es ist doch wirklich nicht so schwer, Müll in den dafür vorgesehenen Behältnissen zu entsorgen oder mal einzustecken und mit nach Hause zu nehmen“, schreibt Gunter Werner, „früher war das mal, so wie Bitte und Danke, das Minimum an Anstand und Benehmen.“