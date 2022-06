Warum Sanitärbauer aus Lonzig sich über viele Hausbesitzer ärgert

Klaus Andrae, Obermeister der Innung Sanitär und Heizung, in seiner kleinen Werkstatt in Lonzig.

Lonzig - „Wir sind doch nicht die Dummen der Nation.“ Für Klaus Andrae scheint das Maß so langsam voll zu sein. Der Heizungs- und Sanitärbauer aus Lonzig (Gemeinde Gutenborn) beschwert sich über Hausbesitzer, die eine Havarie oder einen sonstigen Notfall haben, „und dann erwarten die, dass ich auch am Wochenende sofort für sie springe. Natürlich mache ich das, aber das ist doch nicht selbstverständlich. Denn auch wir wollen ein freies Wochenende haben“, so Andrae. Das Problem an der Sache ist, dass er und auch andere Betriebe der Heizungsinnung ständig solche Anrufe bekommen, „obwohl wir gar nicht der Servicebetrieb für diese Eigentümer sind. Aber als Obermeister der hiesigen Innung gehen die davon aus, dass ich nicht nein sage.“