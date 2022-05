Warum Prozessauftakt gegen Arnd Czapek verschoben wird

Halle/MZ/MV - Die erneute Verhandlung gegen den ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten Arnd Czapek vor dem Landgericht Halle verschoben worden. Sie startet nicht wie am Dienstag mitgeteilt am Freitag, sondern erst am 22. Februar. Wie Landgerichtssprecher Sebastian Müller am Dienstag sagte, sei die Verschiebung wegen einer Erkrankung des Angeklagten nötig geworden. Czapek, der aktuell Mitglied des Kreistages und des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer ist, ist wegen Subventionsbetrugs angeklagt. Deswegen ist er schon einmal vom Amtsgericht Halle zu acht Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Vor dem Landgericht bekam er dagegen einen Freispruch. Das Oberlandesgericht entschied dagegen, dass das Landgericht den Prozess noch einmal komplett neu aufrollen muss.

Die ursprüngliche Fördersumme, die Czapek im Rahmen der Hochwasserhilfe 2013 vom Land Sachsen-Anhalt für ein wohl schon vorher marodes Haus an der Weißen Elster in Zeitz bekommen hatte, betrug insgesamt rund 320.000 Euro. Darüber hatte die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl ausgestellt, der dann vor dem Amtsgericht behandelt wurde. „Dort aber ging es nur um 65.000 Euro, was sich mir jetzt auf die Schnelle nicht erschließt“, so Müller am Dienstag auf Nachfrage. Das Landgericht verhandelte dagegen über die komplette Summe, das Oberlandesgericht in Naumburg wiederum verfügte in seinem Urteil, dass das Landgericht nun die Streitsumme, die das Amtsgericht festgelegt hatte, neu verhandeln muss.

Czapek war von 2011 bis 2016 Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt, verlor sein Mandat bei der Wahl 2016 und holte es 2021 nicht zurück.