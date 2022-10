Warum Kinder in Zeitz auf die Straße gehen

Eltern protestieren gegen wiederholten Unterrichtsausfall an der Grundschule in Tröglitz. Sie sprechen beim neuen Bildungskoordinator im Zeitzer Bahnhof vor.

Zeitz/Tröglitz/MZ - „Ich bin super genervt von der aktuellen Situation an der Grundschule Tröglitz, vom wiederholten Unterrichtsausfall und ständig ausfallenden Schulbussen“, sagt Christiane Burkhardt. Sie ist Mutter von zwei Kindern, eines davon besucht die Schule in Tröglitz. Doch es muss am Freitag und Montag zu Hause bleiben. Deswegen gehen Mütter und ihre Kinder am Freitag gemeinsam auf die Straße.