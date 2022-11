Warum es im Advent in Zeitz Pflicht und Kür gibt

In diesem Bereich auf dem Altmarkt findet der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr statt - mit einigen Neuerungen.

Zeitz/MZ - Die Zeichen stehen auf Start. Und Martin Exler, Geschäftsführer der Zeitzer Veranstaltungsagentur Hex.Event, die in diesem Jahr zum ersten Mal den Weihnachtsmarkt in Zeitz durchführt, sieht sich gut gerüstet. „Es kann am 2. Dezember losgehen“, sagt Exler.