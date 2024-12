Heiligabend ist für den Osterfelder Lutz Geweniger von je her etwas Besonderes. Warum das so ist und welche Traditionen für ihn und seine Familie zum Fest wichtig sind.

Der Osterfelder Lutz Geweniger hat am 24. Dezember doppelten Grund zu feiern, denn er ist am Heiligabend vor sechzig Jahren geboren.

Osterfeld/MZ. - Der Weihnachtsabend ist für den Osterfelder Lutz Geweniger ein ganz besonderer Abend. Denn während andere Familien den Weg in die Kirche antraten oder das Weihnachtsessen auf den Tisch kam, steuerte Gewenigers Mutter einst das Zeitzer Krankenhaus an, um dort ihren jüngsten Sohn, den kleinen Lutz, zur Welt zu bringen. Das ist mittlerweile 60 Jahre her.