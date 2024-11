Osterfeld/MZ. - Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man den beiden Osterfeldern Thomas Teuscher (53) und Stefanie Jenke (63) in Badebekleidung begegnen.

Denn die beiden Mitarbeiter des Osterfelder Bauhofes managen im Sommer seit 16 Jahren das Naturbad der Kleinstadt. Teuscher leitet als Schwimmmeister die Einrichtung. Jenke betreut die Kasse und hilft bei der Badeaufsicht.

Doch außerhalb der Badesaison stehen eben ganz andere Arbeiten für die Bauhofmitarbeiter von der Pflanzenpflege bis zum Winterdienst an. Nun sind die Beiden so richtig in die Höhe gegangen. Denn in dieser Woche lag der Arbeitsplatz des Bad-Gespanns rund zehn Meter über dem Erdboden und konnte nur mittels einer Hebebühne erreicht werden. So hoch ist nämlich der Weihnachtsbaum auf dem Osterfelder Marktplatz und der wollte pünktlich vor dem ersten Advent geschmückt werden.

Ende vergangener Woche wurde die dichtgewachsene Nordmanntanne aufgestellt. Der üppige Nadelbaum hat rund vierzig Lenze auf dem Buckel und wurde von der Osterfelder Familie Zimmermann zur Verfügung gestellt. Lutz Zimmermann hatte einst selbst über viele Jahre das Bad in Osterfeld geleitet. Nun zieren ihn fast 120 silberfarbene und rote Kugeln in zwei Größen. Die gleichmäßig anzubringen, war gar nicht so einfach. Nicht nur, dass das Duo höhentauglich sein musste, auch der Arbeitskorb der Hebebühne mit den beiden Insassen musste mehrfach hin und her geschwenkt werden.

Natürlich wurde der Baum auch mit einer entsprechenden Beleuchtung ausgestattet, um den städtischen Weihnachtsschmuck bei Dunkelheit so richtig in Szene zu setzen. Gleich drei Lichterketten mit einer Länge von jeweils dreiundvierzig Metern hat Thomas Teuscher angebracht, und die sorgen nun für entsprechendes weihnachtliches Flair im Zentrum der Kleinstadt.

Bis Mitte Januar können sich die Osterfelder nun über ihren wohlgeformten Weihnachtsbaum freuen, denn so lange bleibt der Baum stehen. Je nachdem wie die Stadtarbeiter es neben ihren anderen Arbeiten schaffen, wird die Tanne dann abgeschmückt und zerkleinert.

Und dann startet ja auch fast schon wieder die Badsaison. Wenn das Wetter mitspielt und sich der Frost in Grenzen hält, kann schon Ende Februar/ Anfang März mit den ersten Vorbereitungsarbeiten begonnen werden. Meist wird dann als erstes das Schilf der biologischen Kläranlage zurückgeschnitten, bevor es Anfang April so richtig losgeht mit dem Präparieren der Freizeiteinrichtung für die neue Saison.

Doch zwischendurch könnte auch der Winterdienst anstehen. Wenn Väterchen Frost in Osterfeld mit Schnee und Glätte so richtig zuschlägt, birgt die Stadt durch ihre hügelige Lage für die Bauhofmitarbeiter ordentliche Herausforderungen, um die Straßen und Wege zu beräumen.