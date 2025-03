Ein Einsatz führte die Dienstschicht am Montag in die Naumburger Straße. Warum solche Einsätze häufiger vorkommen.

Warum die Feuerwehr Teile eines Hauses in der Zeitzer Unterstadt sichern muss

Gefahrenzone in Zeitz

Die Dienstschicht der Zeitzer Feuerwehr musste am Montagvormittag wegen eines Gebäudeschadens in die Naumburger Straße ausrücken.

Zeitz/MZ/and. - Die Dienstschicht der Zeitzer Feuerwehr musste am Montagvormittag wegen eines Gebäudeschadens in die Naumburger Straße ausrücken. Dort drohten an einem leerstehenden Haus Dachteile und Ornamente der Fassade abzustürzen, wie Einsatzleiter Frank Hoffmann sagt.

Die Gebäudeteile wären auf den Fußweg gestürzt, wo bereits einige Teile lagen. Die Kameraden der Dienstschicht haben die losen Teile entfernt und damit die Gefahr beseitigt. Die Naumburger Straße musste während des Einsatzes für circa eine Stunde voll gesperrt werden.

Aufgrund des hohen Leerstands und damit verbundenen Verfalls von Häusern in Zeitz muss die Feuerwehr regelmäßig zu solchen Einsätzen ausrücken, um die Sicherheit zu gewährleisten und Gefahren, die von den Gebäuden ausgehen, zu beseitigen.