Der Goldschauer Heimatverein hat sich nach dem Fast-Aus des Vereins komplett neu aufgestellt. Was das Team um Vereinschef Sebastian Schubutz in naher und ferner Zukunft plant.

Leben in Goldschau

Goldschau/MZ. - Den Bewohnern und Gästen des Osterfelder Ortsteils Goldschau stehen in diesem Jahr drei tolle Tage bevor. Vom 13. bis 15. Juni will man das 850. Dorfjubiläum feiern oder besser 850 Jahre plus fünf.