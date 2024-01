Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Das Thema Weihnachtsmarkt wird in Zeitz diskutiert, das mag dem Einen gefallen, dem Anderen nicht. Den Bürgern ist es offensichtlich wichtig. Und die treibt neben der Frage, ob der innerstädtische Markt nicht an den Roßmarkt umziehen könne, etwas anderes um: Eine offensichtlich große Zahl Zeitzer wünscht sich wieder die Schlossweihnacht im Hof der Moritzburg. „Das war schön, wirklich ein Höhepunkt unter den Veranstaltungen in der Stadt“, sagte Anita Kramer der MZ, „man hatte auch an den Weihnachtsfeiertagen etwas zum Hingehen. Und es war auch für das Schlossmuseum schön.“