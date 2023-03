Zeitzer Unternehmerinnen initiieren eine weitere Aktion und wollen damit Ministerpräsident Reiner Haseloff direkt ansprechen. Wie man sich am Protest beteiligen kann.

Die von Katja und Wolfram Wendland initiierte Petition gegen die Schließung von Geburtshilfe und Kinderstation am SRH-Klinikum Zeitz läuft noch auf change.org

Zeitz/MZ - Die nächste öffentliche Protestkundgebung gegen die geplanten Schließungen im Zeitzer SRH-Klinikum, zu der alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen sind, findet am Montag, 20. März, 17.30 Uhr auf dem Altmarkt statt. Diese Veranstaltung hatte Familie Wendland bereits angemeldet, als sie ihre Petition zum Erhalt von Geburtshilfe und Kinderstation in Zeitz veröffentlicht hat. Genau wie die Kundgebung am Mittwoch wird auch diese eine Gemeinschaftsaktion von Aktionsbündnis Zeitz und Wendlands. Sie haben beschlossen, hier ihre Kräfte zu bündeln.