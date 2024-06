Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - An der Frage, ob ein „großes Bürohaus oder ein Kaufhaus“ für die Zeitzer Innenstadt besser wären, mögen sich die Geister scheiden. Doch eigentlich stand die Frage schon lange nicht mehr so, wie sie R. Schneider in einer Mail stellt. Denn bevor Coworking-Space und jetzt das MVZ am Roßmarkt 13a, Ecke Roßmarkt/Kramerstraße, einzogen, wäre Leerstand die Alternative gewesen. „Hauptsache, es ist wieder was drin“, sagte Monika Resch, die die MZ vor Ort traf.