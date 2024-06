Traugott Bescherer kam aus Naumburg nach Zeitz. Sein Sohn Karl begann dann mit der Erweiterung der Fabrik am oberen Wendischen Berg. Was alles produziert wurde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Karl Hermann Bescherer war der am 24. September 1853 in der elterlichen Wohnung am Altmarkt in Zeitz geborene Sohn des hiesigen Zahntechnikers Traugott Bescherer und dessen zweiter Gemahlin Friederike Agnes, geborene Härtling. Seine erste Frau war nach nur wenigen Ehejahren verstorben.