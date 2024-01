Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Neues Jahr, neues Ich. Das denken sich wohl viele Menschen beim ambitionierten Stecken ihrer Vorsätze für 2024. Während einige sicherlich den Vorsätzen schon abgeschworen haben, gibt es immer noch einige Menschen, die mit Vorsätzen für das neue Jahr ihr Leben in eine andere Bahn lenken wollen. Einer der Vorsätze, die am häufigsten zu hören sind: „Dieses Jahr mache ich mehr Sport.“ Doch wie sieht das im Burgenlandkreis aus? Gehen hier nun wirklich mehr Leute in die Fitness- und Gesundheitsstudios der Region? Die MZ hat sich in einigen Einrichtungen in Zeitz umgeschaut und umgehört.