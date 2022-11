Vier neue Tote nach Corona-Infektion im Burgenlandkreis

Zeitz/Weissenfels/MZ/MW - Nachdem sie in den vergangenen Wochen gesunken war, weist die Sieben-Tage-Inzidenz im Burgenlandkreis wieder eine leicht steigende Tendenz auf. Gab die Kreisverwaltung den Wert vorige Woche mit 166,7 an, so lag er diesen Donnerstag bei 198,5. Innerhalb dieser Woche gab es vier weitere Verstorbene im Zusammenhang mit der Erkrankung. Es handelte sich um drei Frauen im Alter von 77 bis 89 Jahre sowie einen 89-jährigen Mann.

Momentan seien im Burgenlandkreis 293 Menschen bekannt, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Auch in einigen Seniorenheimen seien „kleinere Infektionsgeschehen zu vermelden“. Die Corona-Lage in den Krankenhäusern ist weiterhin recht ruhig. In Weißenfels musste am Donnerstag gar kein, in Zeitz und Naumburg jeweils ein Covid-Patient auf den Intensivstationen behandelt werden. Die neue Omikronvariante BQ.1 wurde hierzulande noch nicht nachgewiesen.