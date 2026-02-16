Am Wochenende vor dem Rosenmontag gab es zwei große Veranstaltungen in Zeitz und Bornitz, die auch großen Jubiläen galten.

Viele Fotos zeigen Zeitz und Bornitz fest in Hand der Narren: Wie und warum ZCV und BKC ganz groß feiern

Stimmung und ein buntes Programm mit allem, was dazugehört: Der ZCV feiert.

Zeitz/MZ/and. - Die närrische Zeit erreichte am Wochenende vor dem Rosenmontag auch in und um Zeitz ihren Höhepunkt. Am Samstagabend gab eine große, ebenso festliche wie fröhliche Prunksitzung in den Klinkerhallen: Der Zeitzer Carneval Club (ZCV) feierte sein 40-jähriges Bestehen.