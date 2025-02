Vermieter in Zeitz will freiwillig mehr Abschlag kassieren

Zeitz/MZ. - „Die aktuellen Entwicklungen bei den Betriebskosten stellen uns alle vor neue Herausforderungen. Besonders der gesetzlich festgelegte CO-2-Preis sowie gestiegene Kosten in Bereichen wie Energie, Abfallentsorgung und Versicherungen tragen dazu bei, dass die Betriebskosten steigen. Der Mieterbund weist darauf hin, dass diese in den teuersten Fällen bis zu 3,45 Euro pro Quadratmeter betragen können“, so beginnt ein Schreiben, das MZ-Leserin Kornelia Lück aus Draschwitz jüngst von ihrem Vermieter bekam. Dieser lud sie ein, den Abschlag für ihre Betriebskosten freiwillig anzupassen, um am Ende des Jahres keine bösen Überraschungen, sprich keine unerwartete hohe Nachzahlung zu erleben.