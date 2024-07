Verletzter Autofahrer bei Zeitz nach Unfall in Klinik geflogen

Zeitz/MZ - Auf der Bundesstraße 2 bei Droßdorf ereignete sich ein schwerer Unfall. Nahe Zetzschdorf ist am Montag gegen 12 Uhr ein Auto aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenspur der B2 gekommen.

Ein entgegenkommender Lkw konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wie die Polizei informiert. Der Pkw-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auch der Lkw-Fahrer wurde verletzt.