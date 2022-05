Verlassen, vergessen, kaputt: Welche markanten Häuser in Zeitz von Leerstand und Verfall gezeichnet sind

Einige markante Gebäude in Zeitz stehen nicht nur schon lange leer, sondern verfallen zunehmend. Wo der desolate Zustand wirklich ins Auge fällt und Leser ärgert.

Zeitz/MZ - Stadtbildprägende Gebäude, die leerstehen und zunehmend verfallen, gibt es in Zeitz nicht nur in der Rahnestraße. Auch im Brühl sind noch solche Gebäude auf der Ostseite erhalten. Die letzten der Brühlhäuser. Alle anderen fielen bereits der Abrissbirne zum Opfer. Angesichts der Bebauungspläne, die unmittelbar hinter der Häuserreihe umgesetzt werden sollen, fürchten nun viele Zeitzer, dass es auch hier zum Abriss kommt. So meldeten sich bereits fünf Leser, die dieses Thema ansprachen.