An der Raststätte Osterfeld der A 9 in Fahrtrichtung München lud die Polizei zu einem Verkehrssicherheitstag ein. Welche Angebote Ferienreisende nutzen konnten.

Osterfeld/MZ. - Blaulicht und Sirene. Blitzer und Feuerwehrauto - manch Kraftfahrer stutzte kurz als er die geballte Kraft von Rettungsfahrzeugen am Sonnabendvormittag an der Osterfelder Raststätte der A9 in Fahrtrchtung München sah. Doch es gab keinen Notfall, die Autobahnpolizei aus Weißenfels hatte hierher zu einem Verkehrssicherheitstag eingeladen. Zum 23. Mal bereits fand dieser Aktionstag in den Sommerferien an einer der Hauptreiserouten statt. Rettungs- und Einsatzkräfte von der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk, dem Autobahndienst sowie dem Malteser Hilfsdienst präsentierten Technik und Rettungsgerät und beantworteten zahlreiche Fragen der interessierten Durchreisenden. Am Stand der Gebietsverkehrswacht Hohenmölsen-Teuchern konnten Autofahrer zudem ihre Reaktonsfähigkeit testen und mittels einer Spezialbrille ausprobieren, wie man reagiert, wenn man zu viel getrunken hat oder unter Drogen steht.

Die Polizei selbst stellte unter anderem ihre neueste Geschwindigkeitsmesstechnik vor. „Je mehr Verkehr ist, ums so mehr Unfälle passieren. Gerade in unserem mitteldeutschen Raum, der zentral liegt und wo sich Verkehrsströme kreuzen, hat der Verkehr, insbesondere der Schwerlastverkehr, stark zu genommen. Zudem wird generell zu schnell gefahren, was die Unfallgefahr erhöht. Wir wollen hier auch zeigen, was nötig ist, damit der Verkehr sicher rollt“, sagt Veit Richter, Pressesprecher des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes. Man wolle mit dem Verkehrssicherheitstag aber auch jene oft ehrenamtliche Helfer vorstellen, die im Notfall vor Ort sind und helfen.