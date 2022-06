„Verdammt“ geile Party in der Stadt

Zeitz/MZ - Es geht wieder los: Der Altmarkt und die ganze Innenstadt verwandelten sich Samstagnacht zu einer riesigen Partymeile. Zum 25. Mal wurde die Zeitzer Schwarzbiernacht gefeiert und Tausende strömten herbei. Die Berliner Band „Die Ossis“ brachten legendären Ostrock auf die Bühne und so sprang der Funke sofort auf das Publikum über. Denn Lieder von Karat, Puhdys oder City verbinden auf dem Zeitzer Altmarkt Generationen. So wurde gemeinsam gesungen und getanzt. Dabei sind die Ossis fünf Musiker um Sänger Acki Noack, die selbst in diversen Ost-Bands spielten und die Zeit der DDR-Rockmusik in den 1980-er Jahren künstlerisch aktiv miterlebten. Ein besonderer Gänsehaut-Moment war die Interpretation des City-Liedes „Am Fenster“, denn das Berlin String Ensemble war mit seinen Streichern dabei und Geigerin Susann begeisterte die Massen. Zahlreiche Fans warteten indes auf den Stargast Wolfgang Ziegler. „Ich habe eine Single von 1978 als Ziegler noch in der Gruppe Wir sang, eine Amiga LP von 1988 und natürlich neue CDs “, erzählte Andreas. Er hatte all dies mitgebracht, um nach dem Konzert Autogramme zu erjagen und war am Ende erfolgreich.

