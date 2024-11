Zeitz/MZ/and. - Die Leipziger Autorin Heike Wolff wird am Donnerstag, 21. November, um 18.30 Uhr in der Zeitzer Stadtbibliothek Martin Luther aus ihrem neuen Buch „Arowan und der Turm der Winde“ lesen und die Zuhörer in phantastische Welten voller Magie, Drachen und uralter Artefakte entführen.

Nach dem Erfolg ihres Romans „Der Untergang von Phaistos“ betritt Wolff, die in Zeitz als Vertriebsleiterin bei den Stadtwerken arbeitet, neue literarische Gefilde und zeigt ihre Vielseitigkeit und ihr Talent, den Leser in verschiedene Welten zu entführen, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Der Roman erzählt die Geschichte des Magiers Arowan, der verzweifelt nach seinem verlorenen Sohn sucht. Von Schuldgefühlen geplagt und voller Angst, seine zerstörerische Gabe zu nutzen, begibt sich Arowan auf eine gefährliche Reise, begegnet dabei Dazha, die mit Hilfe des Drachen Crato nach ihren eigenen Wurzeln sucht. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, ein uraltes Artefakt zu bergen, das ihnen Antworten liefern soll. Doch die Reise ist voller Herausforderungen und Gefahren. Werden beide ihre Antworten finden oder werden ihre Hoffnungen enttäuscht?

Heike Wolff Foto: Stadtwerke

Der Eintritt zur Lesung kostet fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse in der Bibliothek. Die Bibliothek bittet um Reservierung unter 03441/ 21 21 76

„Ich freue mich sehr darauf, allen neugierig gewordenen Leserinnen und Lesern diese abenteuerliche Geschichte vorzustellen“, sagt Heike Wolff, „die Charaktere sind mir sehr ans Herz gewachsen. In einer Zeit, in der die meisten Bücher jugendliche Helden haben, war es mir wichtig, mit Arowan einen Mann zu porträtieren, der im Leben schon einiges mitgemacht hat.“ Das Waisenmädchen Dazha und ihr Drachenfreund dürften dagegen die jungen Leser und Zuhörer begeistern. Und so hoffe sie, dass ihre Gäste ebenso in diese Welt eintauchen können, wie sie es getan habe. Die Lesung bietet eine besondere Gelegenheit, die Autorin persönlich zu treffen und mehr darüber zu erfahren, wie man eine ganz eigene Welt erschafft. Und wer Bücher mit Farbschnitt liebt, kann eine limitierte Schmuckausgabe bei der Autorin erwerben – so lange Vorrat reicht.