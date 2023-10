Weißenfels/MZ - Bei der Fahndung nach einem Schläger bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wie das Revier mitteilte, hatte der Unbekannte am Montag gegen 13.30 Uhr in der Geigerpassage in der Jüdenstraße in Weißenfels unvermittelt einem jungen Mann ins Gesicht geschlagen. Das Opfer wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schläger habe in Tatortnähe nicht mehr aufgegriffen werden können, so die Beamten. Wie es hieß, habe sich der Gesuchte bereits zuvor aggressiv verhalten und andere Passanten angepöbelt. Der Tatverdächtige sei 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und sehr schlank. Zur Tatzeit habe er zerrissene Jeans, ein dunkles T-Shirt sowie ein schwarzes Basecap, einen schwarzen Rucksack und schwarze Schuhe getragen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 03443/282 0