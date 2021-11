Zeitz/MZ - Am Samstag gegen 04.30 Uhr hat eine Polizeistreife eine Haustür entdeckt, die an eine Bushaltestelle in der Schädestraße in Zeitz angelehnt war. Es stellte sich heraus, dass die Tür von einem Haus gegenüber stammte, wo sie offenbar durch Unbekannt gewaltsam weggenommen worden war. Die Tür wurde wieder zurückgebracht.