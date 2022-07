Umgehört in Zeitz: Was trinkst Du?

Zeitz/MZ - „Tee, wir trinken immer Tee, Sommer wie Winter“, sagt Magda Müller und fügt hinzu: „Wie schon meine Oma sagte: Was gegen Kälte hilft, kann gegen Hitze nicht schaden!“ Die Zeitzerin liebt grünen Tee, den es im Sommer ebenfalls warm gibt. „Nichts erfrischt und kühlt besser, das haben wir auf vielen Reisen gelernt.“ Und wird Früchtetee im Winter heiß mit Honig getrunken, wird er im Sommer kalt mit Honig getrunken. Tee steht bei vielen Menschen ganz oben auf der Getränkeliste an heißen Tagen. Das erfuhr die MZ auf die Frage: Was trinkst du - und was erfrischt zurzeit? Schließlich soll man ja eigentlich an heißen Tagen mindestens 2,5 bis drei Liter Wasser trinken. Doch Wasser ist auch nicht nur zum Trinken da...

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<