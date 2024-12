Zeitz/MZ - Ein kriminelles Duo hat am Mittwoch einen 25-jährigen Mann an dessen Wohnung in der Gleinaer Straße in Zeitz überfallen. Laut Polizei hatte es dort die Wohnungstür aufgetreten, nachdem diese auf sein Klingeln nicht geöffnet worden war. Ihren Forderungen verliehen die beiden Nachdruck, indem ein Messer zum Einsatz kam. Dem Überfallenen sei es gelungen, die Tür wieder zu schließen und Hilfe zu rufen. Die Polizei hat daraufhin eine mutmaßliche Täterin gestellt und festgenommen. Ein Richter folgte dem Haftantrag der Beamten, sodass die 30-Jährige in U-Haft eingeliefert wurde. Die Polizei ermittelt weiter in diesem Fall.