Das alte Feuerwehrfahrzeug LF 16 muss in Theißen in der Garage Platz machen, denn hier rollt es am Sonntagvormittag offiziell heran, das neue LF 20 für fast eine halbe Million Euro. Das feierte die freiwillige Feuerwehr mit vielen Gästen mit einem Fest.

Zeitz/MZ. - Wo man am Wochenende hinschaute, überall trafen sich fröhliche Menschen, um ebenso fröhliche Feste zu feiern. Selbst in Theißen gab es am Sonntag ein Fest. Dort feierte die freiwillige Feuerwehr mit vielen Gästen die offizielle Übergabe ihres neuen Fahrzeugs. Am 25. Juli wurde das neue Löschgruppenfahrzeug – LF 20 – beim Hersteller Rosenbauer in Luckenwalde abgeholt. Das Auftragsvolumen beläuft sich laut Stadt auf eine Summe von mehr als 499.900 Euro, das Fahrzeug stärkt die Bereitschaft und Ausrüstung der Zeitzer Feuerwehr massiv. Die offizielle Einfahrt in Theißen war also ein guter Grund zum Feiern.