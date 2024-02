Die Unterrichtsversorgung liegt in der Grundschule Tröglitz aktuell nur bei 74 Prozent. Es fällt viel Unterricht aus. Was ein Gespräch beim Schulamt in Halle gebracht hat.

Tröglitz/MZ. - Lehrermangel und kein Ende in der Grundschule Tröglitz. „Qualifizierter Deutsch-Unterricht findet in unserer dritten Klasse gerade gar nicht statt. Unsere Lehrerin ist krank und die pädagogische Mitarbeiterin springt ein“, beschreibt Carsten Sonntag die Situation an der Schule. Am Donnerstag fielen zwei Stunden Unterricht in dieser Klasse ersatzlos aus, so berichtet Sonntag. Er ist Elternsprecher und Gemeinderat in der Esteraue, kennt die Sorgen auch als Vater.