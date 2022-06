Trödeln für die Tiere: Tierheim Zeitz bereitet sich nach „Frühjahrserfolg“ schon auf den Advent vor

„Außer der Reihe“-Trödelmarkt war großer Erfolg. Was der Tierschutzverein Zeitz deshalb plant.

Um die Tiere optimal zu versorgen und medizinisch behandeln zu lassen, hier Tierpflegerin Jacqueline Just in der Quarantäne, ist das Tierheim Zeitz auf Spenden angewiesen - und auf seine Trödelmärkte.

Zeitz/MZ - Wenn Eva-Maria Bauer an den ersten Trödelmarkt im Zeitzer Tierheim nach der Corona-Pandemie denkt, dann strahlt sie immer noch. „Es hat ja an diesem Aprilwochenende auch noch geregnet, aber es waren so viele Leute da“, meint die Tierheimleiterin, „wir haben bergeweise verkauft und gut eingenommen.“