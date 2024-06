Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Nur ein Knopfdruck – und schon schießt das Wasser in kurzem Bogen aus der Düse. Etwa 15 Sekunden hat der durstige Zeitzer Innenstadtbesucher dann Zeit, um den Strahl nicht in die Abflussrinne laufen zu lassen, sondern um ihn mit dem Mund aufzufangen und zu trinken. Auf dem Zeitzer Roßmarkt, gleich neben der Skulptur der spielenden Pferde, ist am Donnerstagmittag der erste Trinkwasserbrunnen der Stadt in Betrieb gegangen. Damit, so sagt Lars Ziemann, Geschäftsführer der Zeitzer Stadtwerke GmbH, lachend, sei ein Wunsch des Zeitzer Oberbürgermeisters Christian Thieme (CDU) erfüllt worden.