Tochter der Familie aus Katersdobersdorf sammelt Unterschriften gegen Funkmast

Familie aus Katersdobersdorf wehrt sich gegen Bauvorhaben direkt vor ihrer Haustür. Was die Gemeinde Wetterzeube und der Burgenlandkreis dazu sagen.

Anwohner wehren sich gegen einen Funkmast, der bei Katersdobersdorf errichtet werden soll. Jana Engel, Thomas Döring und Jessica Engel übergeben eine Unterschriftensammlung an den Ortsbürgermeister Frank Jacob (v.r.n.l.).

Katersdobersdorf/MZ - Von ihrer Terrasse aus haben sie einen wunderschönen Blick auf den Zeitzer Forst. Doch der könnte für Jana Engel, Thomas Döring und Tochter Jessica Engel in noch nicht absehbarer Zeit getrübt sein. Denn ein Berliner Unternehmen plant, direkt in Sichtlinie am Ortseingang von Katersdobersdorf einen rund 52 Meter hohen Funkmast zu errichten (die MZ berichtete).