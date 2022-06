Thomanerchor singt beim Schützfest in Zeitz

Zeitz/MZ - Das Programm steht. Ein Feuerwerk für Heinrich Schütz ist versprochen. Und an diesem Mittwoch beginnt offiziell der Kartenverkauf für das diesjährige Heinrich-Schütz-Musikfest, in dessen Rahmen es vom 7. bis 16. Oktober Dutzende Veranstaltungen geben wird. Dabei ist Zeitz mit Dresden, Leipzig, Gera, Bad Köstritz, Weißenfels und Torgau ein Veranstaltungsort. Das Musikfest steht unter dem Titel „weil ich lebe“ und ist eingebettet und ein Höhepunkt im Festjahr „Schütz22“, das anlässlich des 350. Todestages des herausragenden Komponisten begangen wird. In seinem Rahmen, so Musikfest-Intendantin Christina Siegfried, gibt es mehr als 400 Termine.

Start am 9. Oktober

Zum musikalischen Auftakt des Zeitzer Teils des Musikfestes gastiert kein geringerer als der Leipziger Thomanerchor in der Stadt. Er ist am Sonntag, 9. Oktober, im Dom St. Peter und Paul unter Leitung von Andreas Reize zu erleben. Motetten aus der „Geistlichen Chor-Music 1648“ von Heinrich Schütz und Werke von Hans Leo Hassler, Johann Hermann Schein, Sethus Calvisius, Steffen Schleiermacher und Samuel Scheid erklingen in dem Festkonzert. Das Konzert soll auch ein Ständchen sein für den Förderverein Musikfreunde Eule-Orgel Zeitz, der als Partner des Schütz-Musikfestes seit zehn Jahren dabei ist. Bereits am Vormittag des 9. Oktober gibt es in der Michaeliskirche in Zeitz einen Festgottesdienst aus Anlass des Schützfestes und des Zeitzer Zuckerfestes.

Zu einem Kammerkonzert sind Musikfreunde dann am Dienstag, 11. Oktober, in das Christophorusgewölbe des Zeitzer Doms eingeladen. Isabell Schicketanz, Solistin für Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts, gestaltet mit Musikerkollegen laut Siegfried „ein berührendes und klangschönes Konzert“ mit einer Auswahl solistischer Werke unter anderem von Heinrich Schütz und Adam Krieger.

Weltweit bekannt

Das belgische Vokalensemble Vox Luminis - übersetzt: Stimme des Lichts - musiziert am Freitag, 14. Oktober, im Zeitzer Dom. Für ihr Konzert wenden sich die Musikerinnen und Musiker den „Symphoniae Sacrae“ III von Schütz zu. Das Ensemble ist der „artist in residence“ des Schützfestes des Jahres 2022. Das heißt, es ist als Partner des Musikfestes auch bei weiteren Auftritten in Gera, Dresden und Torgau mit unterschiedlichen Programmen vertreten. Die Belgier sind eine weltweit beachtete Szenegröße. Zudem gibt es in Zeitz Orgelmusik, eine Schulveranstaltung und einen besonderen Spaziergang durch das Schloss Moritzburg.

Das Eröffnungskonzert des Musikfestes findet am Freitag, 7. Oktober, in der Weißenfelser Schlosskirche auf Schloss Neu-Augustusburg statt. Es musiziert Fox Luminis.

Tickets gibt es unter anderem in der Touristinformation auf dem Zeitzer Altmarkt