In Döschwitz und in Kretzschau darf auf den Durchgangsstraßen seit Monatsanfang nur noch höchstens Tempo 30 gefahren werden. Einige Anwohner spüren Entlastung, andere sehen weiter Probleme. Wie Autofahrer reagieren.

Döschwitz/Kretzschau/MZ - Die Last des Umleitungsverkehrs ist geblieben, Lärmbelästigungen und Gefahren sind aber etwas geringer geworden. So lassen sich die Ergebnisse von Gesprächen zusammenfassen, die die MZ am Dienstag an den Ortsdurchfahrten von Döschwitz und Kretzschau mit Anwohnern führte.