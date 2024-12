Stefan und Hans Schneider (v.l.) kämpfen für Tempo 30 für alle Verkehrsteilnehmer und jederzeit in der Zeitzer Straße in Theißen.

Zeitz/MZ. - Am 6. Dezember nahm ein Tagesausflug ein trauriges Ende, als ein 86-jähriger Mann kurz nach 17 Uhr die Zeitzer Straße in Theißen an der Bushaltestelle gegenüber der Friedensstraße überqueren wollte. Der Pkw einer 47-jährigen Fahrerin, die in Richtung Zeitz unterwegs war, erfasste den Mann, der noch an der Unfallstelle im Rettungswagen seinen Verletzungen erlag.