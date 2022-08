Dieb sind in Zeitz in eine Firma eingestiegen.

Zeitz/MZ - Eine nicht näher bezeichnete Menge Bargeld haben Diebe erbeutet, die in Zeitz in die Räumlichkeiten einer Firma eingestiegen sind. Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Täter in der Nacht zum Donnerstag die Firmenräume in der Alten Werkstraße. Wie die Polizei mitteilte, wurde nach ersten Erkenntnissen nur das Bargeld mitgenommen, andere Utensilien ließen die Täter zurück.