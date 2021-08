„Tanzen“ bis zum Morgen auf gleich zwei Sommerpartys in Zeitz

Gleich zwei Veranstaltungen luden am Wochenende in Zeitz zu Musik, kühlen Drinks und reichlich guter Laune ein.

Zeitz/MZ - Sommer, Sonne, Party - gleich zwischen zwei Location konnten die Zeitzer am vergangenen Wochenende für ihren Samstagabend wählen. Die neuen Inhaber des Hotels Torino luden zum ersten Mühlgrabenfest ein und hatten mit Ronny Rockstroh und Jasmin Graf zwei Stars eingeladen. Rockstroh ist als DJ und Produzent seit vielen Jahren erfolgreich in der Clubszene unterwegs. Seine Produktionen schafften es in den letzten Jahren immer wieder in die Top 5 zahlreicher Charts sowie in die Hauptrotation bekannter Radio- und Fernsehsender. Jasmin Graf lieferte für Rockstrohs Hit „Tanzen“ die Vocals und ist zahlreichen Fernsehzuschauern durch „The Voice of Germany“ bekannt.

„Ich liebe einfach die Musik von Ronny Rockstroh, beim Joggen trage ich Kopfhörer und habe seinen Song Karussell im Ohr“, sagt Manuela Noak. Endlich mal wieder feiern und tanzen, darüber freuten sich die Gäste. Freilich hätten es mehr sein können. Doch zum Rockstroh-Hit „Tanzen“ geht die Post ab. „Wir spielen für jeden, egal ob für einem Zuschauer oder vor Tausenden“, sagt Ronny Rockstroh. In Zeitz war er aber noch nie. Und wie ist er ausgerechnet dieses Mal in die Elsterstadt gekommen?

„Diese Party war erst der Anfang“

„Wir kennen uns in der Szene und ich wurde angefragt, da habe ich Ja gesagt“, erzählt der Mann aus Leipzig. Auch die neuen Eigentümer des Hotels stammen aus Leipzig. „Diese Party war erst der Anfang. Wir wollen das Restaurant zu einer Tanzbar umbauen, doch Corona hat uns bisher ausgebremst, sonst wären wir schon weiter“, sagt die neue Chefin Katrin Kwapis.

In regelmäßigen Abständen soll es am Mühlgraben Veranstaltungen geben, so ist zum Beispiel ein gemütlicher Weihnachtsmarkt geplant. Vom Restaurant können sich die Zeitzer verabschieden, es soll zu einer Bar mit Tanzdiele umgebaut werden. „Ich bin echt traurig, dass nur wenige gekommen sind, denn solch ein Event fordert viel organisatorischen Aufwand und es ist ein schönes Ambiente“, sagt eine Besucherin.

„Wir finden es so geil, dass endlich mal wieder etwas los ist in Zeitz“

Schrill, laut und bunt ging es beim 1. Zeitzer Dome auf den Elsterwiesen zu. Zwei Floors waren unter jeweils einer Kuppel des Eventdomes aufgebaut und regionale DJs und überregionale Headliner waren am Start. Während sie für harten Techno-Sound sorgten, hüpfte und sprang das vorwiegend junge Publikum. Wer es eher ruhiger mag, der konnte sich in die Chill-out-Zonen zurückziehen oder in den beiden Bar-Bereichen verweilen. Die Jugendfeuerwehr sorgte unter anderem mit für das leibliche Wohl. „Wir finden es so geil, dass endlich mal wieder etwas los ist in Zeitz“, sagt Toni Becker, der mit seinen Freunden gekommen war. Man kann sich mal wieder in größerer Runde treffen, gemeinsam feiern, abhängen und die Mädchen tanzen.

„Diese Veranstaltung war eine Premiere für Zeitz, wir wollten mal schauen, was in der Stadt machbar sind und wenn es gut läuft, wiederholen“, sagt Andreas Schröder. Die Zeitzer kennen ihn von der Pizzeria Schröders in Zeitz-Ost. An diesem Abend gehört er mit zu den Organisatoren des Events. Mehrere Hundert Leute feiern und ein DJ ruft „Zeitz wir kommen wieder“ und verabschiedet die Gäste in eine laue Sommernacht.