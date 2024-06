Amar Heuvel (rechts) und Dörte Neumann (links) fuhren am Montag mit weiteren vier Radlerinnen von Zeitz nach Eisenberg, um für mehr Mut im Umgang mit Depressionen zu werben. Das Team war am Tag zuvor in Leipzig gestartet, sein Ziel heißt Erfurt.

Zeitz/MZ. - Sechs Frauen, drei Fahrräder, eine Krankheit: Auf ihrer Mut-Tour haben am Montag Amar Heuvel und Dörte Neumann zusammen mit vier weiteren jungen Frauen in Zeitz Station gemacht. Die Gruppe ist zurzeit mit Tandems nach Erfurt unterwegs. Bei der speziellen Fahrradtour geht es darum, für mehr Mut und Wissen im Umgang mit dem Thema Depression zu werben und mit gutem Beispiel voranzugehen. Gestartet waren die sechs Frauen am Sonntag in Leipzig. Über Nacht genossen sie die Gastfreundschaft des 1. FC Zeitz. Die Gruppe konnte ihr Lager im Ernst-Thälmann-Stadion aufschlagen. Am Montag hieß das Ziel Eisenberg.