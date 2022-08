Supersaison lässt Besucherzahlen in den Zeitzer Bädern in die Höhe steigen

Die Sommerbäder der Region Zeitz sind in dieser Saison besonders gut besucht worden. Allerdings hat das Wetter das Finale vermiest.

Zeitz/MZ - Dunkle Wolken und Regen. Der letzte Sonnabend in der Freibadsaison 2022 ist praktisch ins Wasser gefallen. Kaum ein Badegast hat sich an diesem Tag in die Zeitzer Einrichtungen verirrt. Das Sommerbad Theißen blieb gleich ganz geschlossen.