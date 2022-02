Sturm Ylenia verschont Zeitz und den Burgenlandkreis nicht ganz

Feuerwehren sind in Bereitschaft. Sie melden mehrheitlich eine ruhige Nacht im Burgenlandkreis, am Donnerstagmorgen gibt es für die Einsatzkräfte dann aber doch etwas zu tun.

Feuerwehreinsatz am Donnerstagnachmittag in der Floßgrabenstraße in Zeitz. Dort war ein Baum umgefallen.

Zeitz/MZ - Die großen Schäden durch den Sturm Ylenia sind bis zum frühen Donnerstagvormittag im Burgenlandkreis ausgeblieben. Die Leitstelle des Burgenlandkreises in Naumburg vermeldete einige Einsätze der Feuerwehr und das konkret in Osterfeld, in der Finne und in der Region Unstruttal. „Es ebbt aber langsam ab“, so die Information am Vormittag.

Insgesamt hat es auch nach Aussagen der Feuerwehr keine größeren Schäden gegeben. Am Donnerstagmorgen mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuwerwehren Osterfeld und Pauscha einen Baum beseitigen, der zwischen Osterfeld und Löbitz auf der Straße lag.

In Zeitz selbst waren vor allem herumliegende Mülltonnen oder auch Aufsteller zu sehen, auch zerrissene Markisen oder Planen waren in der Innenstadt oder in Zeitz-Ost zu sehen. Weitere Vorkomnisse gab es allerdings nicht. Doch noch nicht gibt es keine Entwarnung für den Burgenlandkreis. Nach Sturmtief „Ylenia“ soll das nahende Sturmtief „Zeynep“ mindestens genauso stark werden.