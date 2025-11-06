Zeitz/MZ/ank - Auf dem Zeitzer Roßmarkt hat nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag eine Auseinandersetzung für einiges Aufsehen gesorgt. Dabei ist ein Beteiligter verletzt worden. Laut eines Sprechers der Polizeiinspektion Halle sind dabei gegen 14 Uhr ein 15-Jähriger und ein 22-Jähriger aneinandergeraten. Der Ältere habe dabei Pfefferspray und einen Schlagstock gezückt. Der 15-Jährige sei in die nahegelegene Apotheke geflüchtet. Ein Freund des Jüngeren habe sich in den Streit eingemischt, und der 22-Jährige flüchtete. Laut Polizei konnte er ermittelt werden. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen. Der Vorwurf lautet Körperverletzung. Denn der 15-Jährige hatte nach Polizeiangaben Schmerzen, Hämatome und Augenreizungen und musste nach der Auseinandersetzung im Krankenhaus ambulant behandelt werden.