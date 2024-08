Die Chancen, dass der Rastplatz für Radfahrer am Zuckerbahnradweg in Osterfeld noch bis zum Jahresende mit einer Toilettenanlage komplettiert wird, stehen gut.

Osterfeld/MZ. - Die Chancen, dass der Rastplatz für Radfahrer am Zuckerbahnradweg in Osterfeld noch bis zum Jahresende mit einer Toilettenanlage komplettiert wird, stehen gut. Der Verbandsgemeinderat hat im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung die Vergabe für das stille Örtchen beschlossen.

In Europa ausgeschrieben

Nach europaweiter Ausschreibung soll auf dem Areal am Osterfelder Jugend- und Bildungsbahnhof (Biba) eine Anlage nach italienischem Patent installiert werden.

Das Fundament sowie die Zuleitungen für Wasser, Abwasser und Strom für die öffentliche Toilettenanlage wurden im Auftrag der Verbandsgemeinde bereits vorbereitet.

Denn eigentlich sollte die Sanitärzelle für die Pedalritter längst nutzbar sein. Doch die Firma, die ursprünglich den Auftrag für das moderne Klohäuschen bekam, hatte vermutlich aufgrund eines Missverständnisses ein Haus produziert, das zu viel Pflegeaufwand für die Verbandsgemeinde bedeutet hätte. Deshalb sei es nicht abgenommen worden, und man musste erneut auf die Suche gehen.

Die Bedingungen für die Toilette am Radweg waren von Anfang an klar definiert. Sie soll selbstreinigend sein, um die Betriebskosten so gering wie möglich zu halten sowie Vandalen keine Chance für Zerstörungen bieten. „Ich gehe davon aus, dass die Anlage bis Ende September steht“, hofft nun VG-Bürgermeisterin Kerstin Beckmann (FDP) ohne einen genauen Termin für die Aufstellung des Radfahrerklos nennen zu können.

Außen schmucklos

Das Häuschen, das gewissermaßen äußerlich schmucklos daher kommen wird, soll zudem im Rahmen eines Graffiti-Workshops von Jugendlichen unter Anleitung von Profis gestaltet werden, spricht die Verwaltungschefin von weiteren Plänen. Die Vorstellungen sollen demnächst mit den Mitgliedern des neuen Jugendbeirates der Verbandsgemeinde diskutiert werden.

Der Zuckerbahnradweg: www.radweg-zeitz-camburg.de