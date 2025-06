Ballenstedt/MZ. - Wie lebendig und kindgerecht Naturbildung sein kann, zeigt der Hort 1 der Brinckmeier-Grundschule in Ballenstedt: Die Einrichtung ist Preisträger beim bundesweiten Wettbewerb „Erlebter Frühling“ der Naturschutzjugend, der Kinder- und Jugendorganisation des NABU. Sie ist zugleich der einzige Preisträger aus Sachsen-Anhalt.

„In den vergangenen Monaten, als die Welt aus dem Winterschlaf erwacht ist, haben sich die Kinder intensiv mit dem Thema Frühblüher beschäftigt“, erzählt Hortleiter Christian Krause. In der Bastel-AG wurden zum Beispiel Tontöpfe bemalt, Hyazinthen gebastelt und die Fenster des Hortes mit Frühlingsmotiven dekoriert.

Blumentöpfe, mit Frühblühern bemalt. Foto: Christian Krause

„In der Musik AG, die von Anne Bangnowski geführt wird, wurden diese Frühjahrsboten thematisiert, und jedes Kind wählte sich eine Pflanze aus, über die es recherchieren wollte. So entstanden unterschiedliche Steckbriefe, die zu einem großen Informationsplakat zusammengetragen wurden.“

Dieses Plakat wurde Mitte Mai zur „Gartenlust“ im Schlosspark Ballenstedt präsentiert: An der zweitägigen Veranstaltung mit Pflanzenmarkt und kulturellem Programm hatte sich der Hort mit einem Bastelstand und seinem Imker-Projekt beteiligt.

Ballenstedter Hortkinder überzeugen Jury mit eigenem Lied und Video

Die ausgearbeiteten Informationen zu den jeweiligen Pflanzen verwendeten die Kinder darüber hinaus für ein selbst geschriebenes Lied, das vertont und durch Video-und Filmsequenzen unterstrichen wurde. Mit diesem Beitrag bewarben sich die Mädchen und Jungen für die Projektausschreibung zum „Erlebten Frühling“.

Wie schon in den Jahren 2022 und 2023 hat der Hort die Jury mit seinem Beitrag überzeugt. „Sie würdigte insbesondere das hohe Maß an Eigeninitiative der Kinder sowie die gelungene Kombination aus künstlerischer Gestaltung und Naturerlebnis“, so Krause.

An dem Wettbewerb beteiligten sich laut NAJU mehr als 1.700 Kinder mit insgesamt 104 Beiträgen.