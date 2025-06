In einer Kooperation inszeniert das Naumburger Domgymnasium mit der Domsingschule die Kinderoper „Brundibár“. Für die feinfühlige Aufführung im Theater gibt es viel Applaus.

Domsingschule und Domgymnasium in Kooperation

Naumburg. - „Nehmt euch bei der Hand und knüpft das Freundschaftsband …", der Liedzeile folgend standen Schüler des Naumburger Domgymnasiums und Solisten der Naumburger Domsingschule am Ende ihrer Aufführung sich an den Händen fassend auf der Bühne. Kurz darauf ertönte im Theater Naumburg wie auch während der anderen vier Aufführungen begeisterter Beifall. Damit ging ein fächerübergreifendes Opern-Projekt des Naumburger Domgymnasiums erfolgreich zu Ende, das, von Kunstlehrerin Marion Méndez initiiert, in monatelanger Kooperation mit der von Jan-Martin Drafehn geleiteten Naumburger Domsingschule entstanden ist.