Sterben Schäfer in der Region um Zeitz aus?

Früher gab es 39 hauptberufliche Schafhalter im Altkreis Zeitz, in der Gegenwart findet man in diesem Beruf nur noch eine Handvoll Enthusiasten.

Oelsen - Mächtiges Gewusel herrscht im Schafstall von Familie Wähler in Oelsen. Die Lämmer sind da. „Jetzt bin ich fast jede Nacht bis früh um 2 Uhr im Stall und ziehe einige Lämmer mit der Flasche groß“, sagt Sylvia Wähler. Die Schäferei ist ein Familienbetrieb und Wählers betreiben ihren Job mit Leib und Seele.

Mangel an Schäfern: Sie können in Deutschland kaum von ihrer Arbeit leben

„Mein ganzes Leben war ich Schäfer, habe den Beruf schon 1959 auf Kloster Posa gelernt“, sagt Urgestein und Firmengründer Willy Wähler. Es war die Liebe zu den Tieren, zur Natur und dem Leben unter freiem Himmel, was für ihn den Beruf attraktiv machten. Inzwischen ist er 76 Jahre alt und steht immer noch im Stall. Doch die Schäfer sterben aus. 989 Berufsschäfer gibt es heute noch in Deutschland. Das sind 13 Prozent weniger als 2010. Obwohl sie dringend gebraucht werden, können Schäfer hierzulande kaum noch von ihrer Arbeit leben.

So kann man auch im Altkreis Zeitz Schäfer wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Einen findet man zum Beispiel noch auf dem Damm entlang der Weißen Elster. Dort weiden die Tiere des Schäfers aus Krimmitzschen, doch er hat die Anzahl seiner Paarhufer schon reduziert. Auch von einem anderen Agrarbetrieb hört man, dass er sich von seinen Schafen trennen will. Bestätigt hat es das Unternehmen gegenüber der MZ aber nicht.

Schafe in der Landschaftspflege weiter gebraucht

Früher gab es im Altkreis Zeitz 39 Schäfer. Insgesamt gibt es in Sachsen-Anhalt nur noch 70 „Berufsschäfer“. Hinzu kommen ein paar Kleintierzüchter, die sich Schafe als Hobby halten. Dabei werden Schafe in der Landschaftspflege weiter gebraucht.

In Spora stehen rund 1.000 Schafe im Stall. Es sind Suffolk-Schafe, Heidschnucken, Rhönschafe und Deutsche Schwarzkopfschafe. Im Januar erblickten die ersten Lämmer im Stall das Licht der Welt. Bis Mitte April kommen immer wieder neue dazu. Oft verstößt die Mutter bei Zwillingsgeburten ein Tier. Dann tritt Sylvia Wähler als „Ersatzmutter“ auf den Plan. Mit Ziegenmilch und einer Nuckelflasche kümmert sie sich um die Verstoßenen. So lange, bis sie selber anfangen zu fressen.

Uwe Wähler führt die Schäferei in Oelsen weiter. Foto: Yvette Meinhardt

Landwirt kämpft ums Überleben: Felder wurden nach Wende verkauft

Doch die Romantik des Schäfers ist längst dahin. Willy Wähler hat sich nach der Wende selbstständig gemacht. Inzwischen haben Sohn Uwe und dessen Frau Sylvia den Familienbetrieb übernommen. Doch die Schäferei lohnt sich lange nicht mehr. Gab es früher noch zahlreiche Prämien, kämpft der Landwirt heute ums Überleben. „Nach der Wende wurden viele Felder und Weiden verkauft, da hatten wir kein Geld. Inzwischen ist der Preis so in die Höhe geschossen, dass wir erst recht nicht kaufen können“, sagt Uwe Wähler.

So gingen die Kaynaer Felder zum Beispiel an das Aldi-Konsortium. Nimmt man als nächstes Beispiel die Schafwolle, da gibt es einen massiven Preisverfall. Statt früher 1,80 bis 2,30 Euro pro Kilo bekommt Familie Wähler gerade noch fünf Cent pro Kilo. Da reicht das Geld nicht mal mehr für den Schafscherer.

Wenn die Wolle niemand mehr abnimmt, müssen wir sie sogar noch als Sondermüll entsorgen. Uwe Wähler, Landwirt und Schäfer.

So seien die Zukunftschance für den Beruf mehr als schlecht. Seine Tochter ist Erzieherin im Sporaer Kindergarten. Sein Enkel hat zwar Schäfer gelernt, arbeitet aber in Thüringen in einem Veterinäramt. (mz/Yvette Meinhardt)