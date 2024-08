Alttröglitz/MZ - Alttröglitz/MZ. Strahlende Kinderaugen, aufgeregtes Hin- und Herrutschen in den ersten Reihen und weiter hinten erwartungsvolle Eltern: Am Samstagvormittag waren Saal und Balkon im Hyzet-Klubhaus gut gefüllt. 43 Mädchen und Jungen feierten mit ihren Familien Einschulung. „Ich hatte damals eine schöne blaue Zuckertüte und obendrauf war ein Luftballon“, plaudert Isabella. Sie besucht die 4. Klasse der Grundschule Tröglitz und schwebt wenig später als schöne Aphrodite über die Bühne. Unter Leitung von Sylvia Beck boten die „Großen“ ein göttliches Spektakel in dem Werte wie Klugheit, Bescheidenheit und Besonnensein vermittelt wurden. Die Botschaft: Jeder hat Stärken und Schwächen. „Menschen zu bilden bedeutet nicht ein Gefäß zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen“, zitiert auch Schulleiterin Heike Schade die antiken Philosophen. Sie spricht von der Liebe zu ihrem Beruf, fordert Eltern zu Geduld und Vertrauen in ihre Kinder auf und wünscht sich eine gute Zusammenarbeit. Und Ortsbürgermeister Jens Zeyher verrät wenig später, dass es für Heike Schade als Schulleiterin die letzte Einschulung war und wünscht ihr einen „wohl verdienten Ruhestand“.

