Zeitz/MZ/ank. - „Auf die Plätze, fertig, los!“ – das ist der Titel eines Projekts, mit dem der in Leipzig ansässige Verein Gesellschaftsdenken vier Wochen lang in Zeitz präsent ist. Dazu wird derzeit ein spezieller Treffpunkt aus Gerüstbauteilen auf dem Altmarkt aufgebaut. „Diese Architektur“, so der Verein, „ist Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten“. Sie stehe an einem Alltagsort und unterbreche mit ihrem ungewohnten Anblick die Wege und Routinen der Menschen und lade zu direkten und indirekten Begegnungen ein. Im Laufe der vier Wochen finden Mitmach-Angebote und Veranstaltungen am Gerüst statt, wie zum Beispiel Armbänder knüpfen mit krimZkrams, Nachhaltigkeitstage und eine Zirkus-Vorstellung „Fäden“ vom Upsala-Circus aus Zeitz.Die spezielle Installation wird an diesem Sonnabend, 17 Uhr, eingeweiht. Zur Eröffnung können sich Gäste über Musik von Friedrich Hensen mit seinem Solomusikprojekt „Holo Foton“ freuen. Seine Musik sei inspiriert von Art-Rock und finde sich zwischen Komposition und Improvisation. Friedrich Hensen weiht die Bühne der Architektur ein, die Vereine, Gruppen, engagierte Personen und alle, die etwas zeigen und beitragen wollen, nutzen können. Mit der Installation gehgen auf dem Parkplatz Altmarkt keine Parkflächen verloren.