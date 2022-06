Start für neue Produktion

Alttröglitz/MZ - Eine moderne Industrieanlage erhebt sich am Rande des Chemie- und Industrieparkes Zeitz. Über 20 Meter hoch ist das Herzstück, die neue Produktionsstätte der Firma Münzing Emulsions-Chemie (MEC). „Wir nehmen die Anlage schrittweise in Betrieb“, sagt Werksleiter Max Nachtsheim. Im März wurden die Apparaturen zum ersten Mal mit Wasser zur Probe gefahren. Schritt für Schritt ging es weiter. Am Ende der Produktionskette entstehen verschiedene Wachsemulsionen. Darunter versteht man besondere Zusätze, die zum Beispiel Oberflächeneigenschaften von Farben und Trocknungseigenschaften von Putzen für die Wand verbessern.

