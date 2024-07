Zeitz/MZ/ank. - Wer Zeitz auf eigene Faust, aber nicht ganz ohne Unterstützung erkunden möchte, der kann das tun. Die Stadt, so teilte deren Sprecher Lars Werner jetzt mit, bietet Einwohnern wie Gästen dazu „genau das Richtige“. Dazu gibt es einerseits einen Audio-Führer und für alle, die dem gedruckten Wort mehr Beachtung schenken, Faltblätter für die nicht von einem Stadtführer geleiteten Rundgänge durch Zeitz.

Wer Zeitz, die grüne Wohn- und Kulturstadt an der Weißen Elster, erkunden oder sich auf eine Reise durch die Stadt begeben wolle, um Sehenswertes und Geschichtliches zu entdecken, könne durch das erweiterte Angebot nun mehrere Möglichkeiten für eine Tour nutzen. Mit dem Audio-Guide, also der Smart-Guide-App, die aufs Smartphone geladen werden kann, biete die Stadt Touristen wie auch Einheimischen ein Freizeitangebot, mit dem sich Zeitz, neben den bekannten Stadtführungen, auch auf moderne Art ganz neu entdecken lasse. Mit „Spaziergang über den Altmarkt“, „Auf den Spuren Martin Luthers“, „Entlang der Stadtbefestigung“, „Zeit(z) zum Entdecken“, „Sagenweg Schnaudertal“ sowie mit der erst neu erstellten Route „Der GassenGang“ stehen den Nutzern nun sechs Touren online in der App zur freien Verfügung.

„Wer seine Erkundungstour durch Zeitz nicht über das Smartphone steuern möchte und lieber mit Karte auf ,Zeit(z)reise’ geht, kann sich auch weiterhin an die Mitarbeiterinnen der Tourist-Information, welche auf dem Altmarkt der Stadt Zeitz zu finden ist, wenden“, heißt es. Dort werden mit „Der Altmarkt“, „Luther und seine Nachkommen“, „Die Stadtbefestigung“, „Die Zeitzer Märkte“ sowie „Der GassenGang“ derzeit fünf Touren als Infobroschüre angeboten. Die Touren sind laut Stadt individuell gestaltbar. „Wer zwischendurch eine Pause machen will, etwas essen gehen, eine Shoppingtour einschieben oder einfach eine Station überspringen möchte, kann dies ohne Probleme tun“, heißt es. Die Möglichkeiten sollen Touristen sowie Zeitzerinnen und Zeitzer gleichermaßen ansprechen.

Das Angebot stelle dabei keine Konkurrenz zu den buchbaren Gästeführungen dar, sondern erweitere das bereits vorhandene Angebot. Die gedruckten Varianten der ungeführten Stadtrundgänge sind während der Öffnungszeiten der Tourist-Information Zeitz gegen eine Gebühr von 0,50 Euro erhältlich. „Das Team der Tourist-Information ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Stadt, deren Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungen, gibt Auskunft zu Ausflugszielen rund um Zeitz, vermittelt Stadtführungen sowie Unterkünfte und informiert zudem über kulturelle Ereignisse“, heißt es weiter.

Erreichbar ist die Tourist-Information am Altmarkt über Telefon 03441/8 32 91, per Mail über [email protected] oder zu den Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 9 - 14 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag 9 - 18 Uhr, Sonnabend 9 - 13 Uhr