Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Nach wie vor ist unklar, wann genau der Anschlag geschah. Was Zeitzer bewegt.

In der Leipziger Straße wurden drei der insgesamt zehn Stolpersteine in Zeitz entwendet. Sie gehörten der Familie Flörsheim. An den Kanten eines Pflastersteins sieht man deutlich Spuren von Gewaltanwendung.

Zeitz/MZ. - 17.700 Euro, so hoch ist die Spendensumme, die bis Donnerstagnachmittag auf ein Spendenkonto des Burgenlandkreises eingegangen ist. Das Konto hatte der Landkreis gleich am Dienstag eröffnet, nachdem bekannt wurde, dass in Zeitz alle zehn Stolpersteine, die an deportierte und ermordete jüdische Mitbürger erinnerten, gestohlen worden waren.