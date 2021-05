Sorge um zweite Welle: Warum Lehrermangel die Corona-Lage an Zeitzer Schulen verschärft

Zeitz - Die Herbstferien sind zu Ende. Am Montag starteten die Mädchen und Jungen im Burgenlandkreis mit Masken in die Schule, denn nach einer Verfügung der Kreisverwaltung vom Freitag besteht wegen der Corona-Lage Maskenpflicht. „Nur wer sich sitzend im Unterricht oder an seinem festen Arbeitsplatz befindet, muss die Mund-Nase-Bedeckung nicht tragen“, so die ...

Die Herbstferien sind zu Ende. Am Montag starteten die Mädchen und Jungen im Burgenlandkreis mit Masken in die Schule, denn nach einer Verfügung der Kreisverwaltung vom Freitag besteht wegen der Corona-Lage Maskenpflicht. „Nur wer sich sitzend im Unterricht oder an seinem festen Arbeitsplatz befindet, muss die Mund-Nase-Bedeckung nicht tragen“, so die Kreisverwaltung.

Maskenpflicht an Schulen bringt einige Probleme mit sich

„So weit ich das weiß, begann der Unterricht am Gymnasium normal. Auch jene Elftklässler, die in Quarantäne waren, dürfen wieder in die Schule“, sagt Elternsprecher Tobias Köhler. Natürlich halten sich Schüler und Lehrer an die Maskenpflicht, doch es bringe einige Probleme mit sich. „Im Gesicht tragen die Schüler einen Mund- und Nasenschutz, doch die Türklinken fasst jeder ungeschützt an“, sagt Köhler.



Und wie sollen die Jugendlichen essen? In den Klassenräumen jedenfalls ist das Essen verboten, aber auf den Fluren und den Pausenhöfen herrscht nun die Maskenpflicht. Da könne man also auch nicht essen. So sei die Angelegenheit recht problematisch. „Die Schule versucht auf jeden, Fall die vorgegebenen Auflagen zu erfüllen“, sagt Köhler und als Elternsprecher fühle er sich bisher in der Corona-Pandemie gut informiert.

Keine Maskenpflicht in den Klassenräumen, aber auf dem Hof

Die Oberstufe - also auch die Elftklässler - lernt in den Räumen der Berufsschule Zeitz. „Glücklicherweise hatten wir bisher noch keinen Fall unter unseren Schülern“, sagt Jörg Riemer, Leiter der Berufsschule Burgenlandkreis. Das Tragen der Maske im Schulhaus war schon vorher Pflicht. Jetzt wurde diese Pflicht auf den Hof ausgeweitet. „Die Umstellung ist für uns nur ein kleiner Schritt und es gab bisher keine Probleme“, so Riemer weiter.

Rund 850 Schüler lernen in Zeitz, an der gesamten Berufsschule mit weiteren Standorten in Weißenfels und Naumburg sind es 1.800 Schüler. „In den Klassenräumen dürfen die Masken abgenommen werden. Wir werden aus der Situation das Beste machen und die Herausforderungen lösen“, sagt Riemer.

Auflagen nicht möglich: Lehrermangel verschärft Corona-Lage an Schulen

In Grundschulen scheint die Lage schon schwieriger. Die Kinder sind hier in der Regel zwischen sechs und zehn Jahren alt. Auch sie müssen Maske tragen. Doch verstehen sie das überhaupt schon? Vor allem der Lehrermangel verschärft das Problem.



Denn auf der einen Seite sollen die Schüler in möglichst kleinen und festen Gruppen lernen, auf der anderen Seite fehlen die Lehrer. „Wir mussten bis zum 28. September unsere beiden dritten Klassen zusammenlegen und in der 1. Klasse sind mit 30 Kindern sehr viele Schüler“, sagt Schulleiter Hans-Peter Binder. Früher wurde bei 28 Kindern die Klasse geteilt.



Weniger Lehrer durch Mutterschutz und Renteneinstieg

Die schwierige Lage könnte sich nur durch neue Lehrer entspannen. „Eine Lehrerin kehrte bereits zurück, so dass wir die 3. Klassen wieder auf eine moderate Größe teilen konnten“, fährt der Schulleiter fort. Trotzdem fehle noch ein Lehrer und eine Kollegin werde in absehbarer Zeit in Mutterschutz gehen. Ein neuer Kollege sei angekündigt.

Eng geht es auch in den Grundschulen der Elsteraue zu. Die Grundschule in Tröglitz wird saniert, daher mussten 150 Mädchen und Jungen umziehen. Die Erst- und Zweitklässler lernen in Rehmsdorf, die Dritt- und Viertklässler in der ehemaligen Schule in Draschwitz. „Nicht nur auf den Fluren ist es eng. In Draschwitz müssen alle Kinder durch ein Treppenhaus“, teilt eine Mutter ihre Bedenken mit. Eine Lehrerin ging jetzt in Rente.



Eltern sorgen sich um Kinder und die Einhaltung der Corona-Regeln

Und weil eine zweite Lehrerin durch Krankheit längerfristig ausfallen würde, wurden die Erstklässler aus Tröglitz vor einigen Wochen zusammengelegt. So lernen jetzt 29 Kinder in der 1. Klasse lesen und schreiben. „Mit Mindestabstand ist da nichts zu machen. In den Klassenräumen sitzen die Kinder dicht an dicht“, erzählt die Mutter. Und dann mache sie sich Sorgen, weil trotz Corona-Pandemie so manche Familie in den Ferien auch ins Ausland verreist war.

Das Zeitzer Rathaus hat die Leiter der Schulen in Trägerschaft der Stadt am Freitagnachmittag über die neue Allgemeinverfügung informiert. „Bereits vor den Ferien sind die Schulen unterschiedlich mit den Vorgaben zum Mund- und Nasenschutz umgegangen, weil jede Schule andere räumliche Bedingungen hat“, heißt es dazu von der Pressestelle. Darum bestand bei einigen Schulen bereits vor den Herbstferien die Maskenpflicht, zum Beispiel in der Grundschule Bergsiedlung. Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Verordnung seien nicht benannt. (mz)